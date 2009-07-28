Компания «XXI Век» ищет стратегического инвестора для реализации проектов в жилой (премиум-класса) и торговой недвижимости

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил журналистам генеральный директор компании «XXI Век» Георгий ЦАГАРЕИШВИЛИ.

По его словам, компания ведет переговоры как с иностранными, так и с местными компаниями о предоставлении проектного финансирования, кредита или продаже доли в проектах торговой недвижимости (2-3 проекта в Киеве и регионах), а также в проектах жилья премиум-класса (2 в Киеве).

При этом условия кредитования или покупки доли в проектах, а также суммы, о которых может идти речь, он не озвучил, сославшись на то, что переговоры продолжаются и все зависит от каждого конкретного предложения.

В свою очередь руководитель отдела по связям с инвесторами компании «XXI Век» Алена ОСМОЛОВСКАЯ уточнила, что переговоры ведутся с девелоперами (местными и зарубежными), финансовыми институциональными инвесторами и частными инвесторами (местными и зарубежными).

Г.ЦАГАРЕИШВИЛИ отметил, что «было бы неплохо завершить переговоры до конца года».

Гендиректор «XXI Век» сообщил, что среди задач компании – поиск инвестора для развития проектов в гостиничном, жилом и торговом сегментах недвижимости.

В то же время компания планирует продать ряд непрофильных активов, среди которых логистика. Также компания считает нецелесообразным сегодня привлекать инвестора для реализации проектов офисной недвижимости.

Г.ЦАГАРЕИШВИЛИ добавил, что компания приостановила работы по строительству трех ТРЦ в Киеве по ул. Милославской, Севастополе и Львове, а также не начинает нового строительства. Новые проекты компания намерена начать после привлечения инвестора для реализации проектов.

По его оценкам, после кризиса перспективными сегментами для развития будут жилье, торговая недвижимость, частично офисная недвижимость, а также гостиницы, которые и сегодня востребованы в связи с Евро-2012.

Гендиректор компании добавил, что считает нецелесообразным развивать сегодня жилые проекты в регионах, и позитивно рассматривает развитие торгового сегмента недвижимости.

Справка УНИАН. Компания «XXI Век» – ведущий украинский девелопер. С декабря 2005 года акции компании котируются на Лондонской фондовой бирже (привлечено 139 млн. долл.).