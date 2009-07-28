Харьковская ОГА предлагает увеличить финансирование стадиона "Металлист"

Харьковская областная госадминистрация (ХОГА) направила облсовету предложение рассмотреть возможность выделения из общего фонда областного бюджета за счет его перевыполнения 15 млн. грн. на реконструкцию стадиона "Металлист" в рамках подготовки его к проведению матчей ЕВРО-2012.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам первый заместитель председателя Харьковской ОГА Владимир БАБАЕВ.

По его словам, необходимость в дополнительных средствах возникла в связи с увеличением стоимости реконструкции. А она выросла из-за изменений в проекте, внесенных по требованию инспекторов УЕФА. Скорректированный проект реконструкции сейчас находится на согласовании в Минрегионстрое.

Ранее, отметил В.БАБАЕВ, на реконструкцию стадиона планировалось выделить средства из фонда развития облбюджета. Но 25 июня 2009 г. депутаты Харьковского облсовета на своей сессии уменьшили фонд развития облбюджета с 40 до 31 млн. грн. Соответственно, сократилось и возможное выделение средств на реконструкцию стадиона - до 5 млн. грн.

Справка УНИАН. Бюджет Харьковской области по итогам семи месяцев текущего года был перевыполнен по доходам на 5,1%. Реконструкцию стадиона "Металлист" планируется завершить к декабрю 2009 г. Кабмин планирует выделить в 2009 г. на эти цели 246 млн. грн. Ближайшая сессия облсовета запланирована на 4 августа.