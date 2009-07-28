МинЖКХ: проект Жилищного кодекса будет вынесен на повторное чтение

Проект Жилищного кодекса будет вынесен на повторное первое чтение в сентябре текущего года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил первый заместитель министра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Орест ЛОТОЦКИЙ перед горячей телефонной линией Кабмина.

«Он рассматривался Верховной Радой и в сентябре будет вынесен на повторное первое чтение. Мы надеемся, что до конца этого года Украина будет с новым Жилищным кодексом», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 24 июня т.г. ВР не поддержала проект Жилищного кодекса Украины.

В ВР были зарегистрированы два проекта Жилищного кодекса, один из которых внесен народным депутатом Украины Александром ПОПОВЫМ (фракция ПР), а второй – правительством. Народные депутаты Украины поддержали предложение об отправке двух законопроектов на повторное первое чтение.