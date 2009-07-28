МинЖКХ призывает киевлян платить за ЖКУ

В Министерстве по вопросам жилищно-коммунального хозяйства призывают киевлян платить за жилищно-коммунальные услуги.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил первый заместитель по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Орест ЛОТОЦКИЙ перед началом горячей телефонной линии Кабмина.

«Платить нужно по-любому, будет ли принято решение о том, что тарифы в городе Киеве будут снова пересмотрены, или будут приведены к тарифам, которые действовали до 1 июня. Можно сегодня платить по новым платежкам, или в банке брать новую платежку и заполнять ее по старым тарифам. По-любому, будет сделан перерасчет или потом вам досчитают то, что вы доплатили, или зачислят платежи, которые вы сделали по новым платежкам, в счет будущих платежей», - сказал он.

Первый замминистра добавил, что пока в Украине пеня с должников не стягивается «уже лет шесть-семь», так как она не предусмотрена законодательством.

Как сообщал УНИАН, 27 июля Киевский апелляционный административный суд принял определение об удовлетворении апелляционной жалобы Киевской городской государственной администрации на определение Шевченковского районного суда столицы от 6 июля, которым было остановлено действие распоряжений администрации о повышении тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Шевченковский райсуд Киева своим определением по делу №2а-57/09 остановил действие распоряжений КГГА от 29 апреля 2009 г. о повышении коммунальных тарифов. Суд принял это решение по иску правозащитника Виктора КУЛИ.

Согласно вышеуказанным распоряжениям КГГА, с 1 июня в Киеве тарифы на воду и отопление были увеличены приблизительно вдвое. Тарифы на услуги по содержанию домов, сооружений и придомовых территорий, которые предоставляются ЖЭО, определены по каждому дому отдельно.

17 июля Кабинет Министров приостановил действие распоряжений Киевской городской государственной администрации №№516, 518, 520 от 29 апреля 2009 года о повышении тарифов на жилищно-коммунальные услуги.