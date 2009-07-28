В МинЖКХ сегодня открыли горячую телефонную линию

В Министерстве по вопросам жилищно-коммунального хозяйства сегодня открыли горячую телефонную линию для обращений граждан и юридических лиц.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил первый заместитель по вопросам ЖКХ Орест ЛОТОЦКИЙ перед горячей телефонной линией Кабмина.

По его словам, телефонная линия 8-800-500-92-90 начинает работать с сегодняшнего дня, и будет работать регулярно с 9.00 до 20.00 с перспективой стать круглосуточной.

«По этому телефону и граждане, и юридические лица могут обратиться в министерство с жалобами, пожеланиями, предложениями, за разъяснениями… Мы будем оперативно реагировать на звонки, которые будут поступать по этой горячей линии», - сказал О.ЛОТОЦКИЙ.

Сегодня отвечать на звонки граждан будет руководство Государственной жилищно-коммунальной инспекции.