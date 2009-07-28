Определение суда по тарифам на ЖКУ принято с нарушениями

В Блоке Виталия Кличко заявляют, что определение Киевского апелляционного административного суда от 27 июля, которым удовлетворена апелляционная жалоба Киевской городской государственной администрации на определение Шевченковского районного суда столицы об остановке действия новых тарифов на жилищно-коммунальные услуги, принято с нарушением норм судопроизводства.

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении пресс-службы Блока Кличко.

“Определение КААС от 27.07.09 принято с нарушением норм Кодекса административного судопроизводства. Ведь в соответствии с процессуальным законодательством, Шевченковским судом была определена высшая инстанция, в которую можно было обжаловать определение. Такой инстанцией был Апелляционный суд г. Киева, но никоим образом не КААС”, - подчеркивают в Блоке Кличко.

По информации авторов сообщения, для обжалования определения в другом суде КГГА должна была сначала обратиться в Окружной административный суд столицы, чтобы тот вынес решение о подсудности дела, а только потом обжаловать собственно определение.

“Однако то, что КААС уже 16.07.09 открыл производство по апелляционной жалобе КГГА, доказывает, что такая процедура нарушена”, - заявляют в Блоке.

В то же время в Блоке Кличко подчеркивают, что определение – это промежуточное решение суда до рассмотрения дела по существу.

“Определение Киевского апелляционного административного суда от 27 июля не восстанавливает тарифы ЧЕРНОВЕЦКОГО... Тарифная война киевлянами не проиграна, как считают в мэрии. В силе остается распоряжение Кабинета министров Украины от 17.07.09 №842-р, которым действие распоряжений о повышении тарифов остановлено», - подчеркивается в сообщении Блока Кличко. В этой политической силе отмечают, что платить за полученные жилищно-коммунальные услуги нужно, но исключительно по старым тарифам.

Как сообщал УНИАН, Шевченковский райсуд Киева своим определением по делу №2а-57/09 остановил действие распоряжений КГГА от 29 апреля 2009 г. относительно повышения коммунальных тарифов. Суд принял это решение по иску правозащитника Виктора КУЛИ.

27 июля пресс-служба КГГА сообщила, что Киевский апелляционный административный суд принял определение об удовлетворении апелляционной жалобы Киевской городской государственной администрации на определение Шевченковского районного суда столицы от 6 июля, которым было остановлено действие распоряжений администрации о повышении тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Судом принято решение в пользу города и указанное определение Шевченковского райсуда Киева отменено.

Согласно вышеуказанным распоряжениям КГГА, с 1 июня в Киеве тарифы на воду и отопление были увеличены приблизительно вдвое. Тарифы на услуги за содержание домов, зданий и придомовых территорий, которые предоставляются ЖЭО, определены по каждому дому отдельно.

17 июля Кабинет министров приостановил действие распоряжений Киевской городской государственной администрации №№516, 518, 520 от 29 апреля 2009 года о повышении тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Комментируя это решение правительства, мэр Киева Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ назвал действия правительства незаконными.