Оплата населением ЖКУ вырастет на 2 млрд. грн.

При повышении цены на газ на 20% для предприятий коммунальной теплоэнергетики (ТКЭ) дополнительная оплата населением страны за предоставляемые жилищно-коммунальные услуги (тепло и горячую воду) на период следующего отопительного сезона возрастет приблизительно на 2 млрд. грн.

Об этом УНИАН сообщил заместитель главы Комитета Верховной Рады по вопросам строительства, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства и региональной политики Александр ПОПОВ.

По его словам, за прошедший календарный год тарифы на жилищно-коммунальные услуги возросли на 34,7%, что в абсолютных величинах составляет около 5 млрд. грн. «То есть это означает, что люди заплатят из своего кармана на 5 миллиардов больше, чем это было в прошлом году. Пять миллиардов раньше, плюс два миллиарда здесь… Не слишком рискуя ошибиться, можно утверждать, что мы имеем явную тенденцию к наступлению на социальные права жителей Украины», - добавил А.ПОПОВ.

По его мнению, в следующем году рост тарифов на коммунальные услуги продолжится, поскольку правительство направило письмо в адрес МВФ о намерениях украинской власти, в котором прямо говорится, что «с 1 января 2010 года правительство обязуется увеличивать поквартально плату для населения также на 20%».

Как сообщал УНИАН, 24 июля т.г. Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) официально подтвердила, что повысила цены на газ для населения и предприятий коммунальной теплоэнергетики (ТКЭ).

Согласно сообщению, комиссия, в частности, приняла решение о повышении на 20% розничных цен на природный газ для населения – с 1 сентября и предельного уровня цен на газ для ТКЭ – с 1 октября т.г.