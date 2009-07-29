Столичная власть отменила платные услуги ЖЭКов

Киевская городская госадминистрация своим распоряжением от 22 июля отменила введенные ею же в январе этого года платные услуги, которые предоставляются коммунальными предприятиями жилищного хозяйства города.

Текст распоряжения за №847 размещен на официальном вэб-портале столичной власти.

Как отмечается в документе, решение принято с учетом протеста Прокуратуры Киева от 22 июня с.г. и письма Государственного комитета Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства в г. Киеве.

Как сообщал УНИАН, распоряжением от 23 января 2009 года “Об утверждении Перечня платных услуг, которые предоставляются коммунальными предприятиями жилищного хозяйства города и районов в городе Киеве” была определена стоимость определенных услуг, которые будут выполнять для жителей по их обращениям ЖЭКи.

20 июля лидер одноименного Блока Виталий КЛИЧКО сообщил, что направил обращение мэру Леониду ЧЕРНОВЕЦКОМУ с требованием до 23 июля отменить распоряжение, предусматривающее установление платы за 77 услуг, которые предоставляют ЖЭКи столицы.

В блоке напомнили, что в перечень «дополнительных» услуг, за которые взимается плата, мэрия включила 77 позиций, в том числе рассмотрение обращений граждан, проведение профилактики и текущего ремонта в жилых домах. В частности, чтобы ЖЭК рассмотрел обращение гражданина, тому придется выложить 126,18 грн., составил акт о затоплении квартиры соседом – 156,25 грн., заменил батарею – 169,94 грн.

В.КЛИЧКО также заявил, что Минжилкоммунхоз и Прокуратура столицы на его обращение дали заключение, что такое распоряжение не соответствует нормам действующего законодательства, а «дополнительные» услуги в действительности являются обязанностью ЖЭКов. Он напомнил, что 22 июня по его обращению Прокуратурой города вынесен протест на незаконное распоряжение председателя КГГА.