И.о. гендиректора НСК Олимпийский» назначен Билокур

Исполняющим обязанности генерального директора НСК «Олимпийский» назначен Александр БИЛОКУР вместо Дмитрия ЧЕРНЯВСКОГО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр по делам семьи, молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО сегодня в ходе заседания штаба по реконструкции НСК «Олимпийский».

По его словам, такое решение было принято вчера, 29 июля.

Ю.ПАВЛЕНКО отметил, что главными задачами нового руководителя НСК «Олимпийский» является в очень краткие сроки решить нерешенные проблемы в реконструкции спорткомплекса, а также обеспечить бесперебойное финансирование хода реконструкции.

Министр добавил, что Д.ЧЕРНЯВСКИЙ был уволен за выявленные грубые нарушения в его работе как должностного лица, ответственного за реконструкцию спорткомплекса.

«Грубые нарушения, постоянное невыполнение, задержка со стороны исполняющего обязанности генерального директора Д.ЧЕРНЯВСКОГО привели к тому, что после предварительного конкурса приглашен на эту должность Александр Васильевич БИЛОКУР, известный строитель, человек, который десятилетия возглавляет строительные организации. Я думаю, что это даст возможность снять много вопросов», - сказал Ю.ПАВЛЕНКО.

Министр добавил, что, вместе с тем, конкурс на должность генерального директора НСК «Олимпийский» продолжается. «Это приблизительно месяц, согласно законодательству», - уточнил он.

По данным Минспорта, конкурс на замещение вакантной должности генерального директора НСК "Олимпийский" был объявлен 25 июля т.г. Заявки на конкурс принимаются 30 календарных дней со дня его объявления.

Кроме того, министерство планирует объявить международный конкурс на заместителя генерального директора НСК «Олимпийский» по вопросам эксплуатации.

«То есть человек, который станет генеральным директором после того, как закончатся строительно-монтажные работы, это тот человек, который сможет за эти два года изучить новые технологии, фактически принять новопостроенный НСК для выполнения его основных функций», - добавил он.

При этом, по словам Ю.ПАВЛЕНКО, в структуре заказчика была усилена сметная, контролирующая и производственная службы, которые дадут возможность без задержек решать организационные вопросы. Он не исключил, что в структуре заказчика будут еще определенные изменения.

Справка УНИАН. Александр БИЛОКУР занимает должность главы правления ОАО "Трест «Киевгорстрой-1» имени М.П.Загороднего.