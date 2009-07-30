Эксперт: МинЖКХ следует усилить контроль над подготовкой городов к зиме

Министерству по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины следует наладить более жесткий контроль в работе с местными властями, предприятиями ТЭК и НАК «Нафтогаз Украины» в проблеме подготовки к отопительному сезону.

Такое мнение УНИАН высказал заместитель директора Агентства моделирования ситуаций Алексей ГОЛОБУЦКИЙ.

«Все проблемы, связанные с трудностями или даже срывом отопительного сезона в стране, будут возложены не на местные власти, и не на региональные предприятия ТЭК. Всю ответственность за эту ситуацию будет нести министерство. Вот почему выжидательная позиция профильных чиновников и стимулирующие апелляции к Ассоциации городов Украины относительно необходимости активизировать их работу в подготовке к зиме, выглядят некорректными. Руководству министерства стоит не декларациями заниматься, а жестко контролировать вопрос планомерной подготовки к отопительному сезону, а также проблему тарифообразования», - сказал он.

По мнению А.ГОЛОБУЦКОГО, в городах так и не получили от министерства ответа на вопрос, что делать местным властям и какая ответственность за их бездеятельность наступит.

«В противном случае, местные органы власти никогда не будут брать на себя груз ответственности по этому болезненному вопросу, все время кивая на министерство», - считает эксперт.