Население Украины за январь-июнь оплатило ЖКУ на 96,5%

Население Украины за январь-июнь 2009 года оплатило жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) на 96,5% от начисленных за этот период сумм, перечислив 14,3 млрд. грн.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, среди регионов самый высокий уровень оплаты за ЖКУ наблюдался в Закарпатской, Львовской и Тернопольской областях (109,3-107,2%), самый низкий – в Крыму, Одесской и Донецкой областях (90,7-91,3%).

Средние начисления за жилищно-коммунальные услуги на одного владельца личного счета в июне 2009 года по сравнению с аналогичным периодом 2008 года увеличились на 31,8% и с учетом электроэнергии (из расчета 100 кВт/ч) составляли 186,7 грн.