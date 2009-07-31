Реконструкция НСК "Олимпийский" завершится своевременно

Минспорта обеспечивает полный контроль над ходом работ и финансированием реконструкции и строительства НСК "Олимпийский", и нет никаких сомнений, что стадион будет готов принять матчи Евро-2012 в определенные сроки.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по делам семьи, молодежи и спорта, об этом заявил министр Юрий ПАВЛЕНКО по итогам заседания штаба по реконструкции спорткомплекса 30 июля.

"Все работы по реконструкции и строительству проходят согласно утвержденному графику, и нет никаких сомнений, что стадион будет готов в сроки, определенные УЕФА", - отметил Ю.ПАВЛЕНКО.

Он также сообщил, что во исполнение рекомендаций Кабинета министров и независимой экспертной группы Минспорта осуществило ряд изменений в структуре управления НСК "Олимпийский". Их целью является совершенствование системы управления проектом, усиление контроля над качеством и сроками выполнения работ и повышение эффективности использования бюджетных средств.

В частности, состоялись кадровые изменения в руководстве НСК, сметном, производственном и контрольном подразделениях этого государственного предприятия. Как подчеркнул Ю.ПАВЛЕНКО, главным заданием нового руководства является выполнение в кратчайший срок правительственных решений, рекомендаций УЕФА, наращивание объемов монтажно-строительных работ и их бесперебойное финансирование, максимальное привлечение к работам украинских строительных организаций и использование отечественных материалов.

Министр также поставил задачу обеспечить максимальную прозрачность и открытость хода реконструкции и строительства. Он обратил внимание на необходимость своевременно предоставлять всю информацию, необходимую для проведения дополнительной независимой экспертизы, в КРУ Украины и правоохранительные органы, а также созданной правительством независимой экспертной комиссии по мониторингу объектов строительства, которые сооружаются за государственные средства в рамках подготовки и проведения в Украине Евро-2012.

Справка УНИАН. Реконструкция НСК «Олимпийский» проводится в рамках подготовки Украины к Евро-2012. Соответствие арены требованиям УЕФА и своевременное завершение ее строительства являются главным условием проведения в Киеве финального матча Евро-2012. Строительно-монтажные работы на спорткомплексе начались 1 декабря 2008 года и осуществляются холдинговой компанией «Киевгорстрой». Их завершение запланировано на декабрь 2010 года, а введение стадиона в эксплуатацию – на июнь 2011 года.

Общая вместимость обновленного стадиона будет составлять 69 423 человека.

Стоимость реконструкции спорткомплекса, согласно утвержденной правительством смете, составляет 2 млрд. 114 млн. грн. Финансирование работ проводится из государственного бюджета Украины.