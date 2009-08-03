Вторичка в Киеве подорожала

На вторичном рынке Киева средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир в июле т.г. выросла на 1,69% (25 долл.) – до 1520 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался Дарницкий район со средним показателем 1129 долл./кв. м, самым дорогим – Печерский, где средняя цена продажи составила 2546 долл./кв. м.

По данным компании, за отчетный период рост средней стоимости 1 кв. м жилья наблюдался в Голосеевском – на 2,1% (32 долл.) – до 1538 долл., Деснянском – на 3,16% (36 долл.) – до 1182 долл., Святошинском – на 3,3% (40 долл.) – до 1265 долл., Оболонском – на 1,63% (24 долл.) – до 1518 долл., Печерском – на 1,34% (34 долл.) – до 2546 долл., Дарницком – на 2,68% (29 долл.) – до 1129 долл., Соломенском – на 1,15% (8 долл.) – до 1368 долл., Шевченковском – на 1,01% (34 долл.) – до 1945 долл. за 1 кв. м, Днепровском – на 0,16% (2 долл.) – до 1221 долл. и Подольском районе – на 0,89% (12 долл.) – до 1391 долл.

В компании отмечают, что все цены указаны по результатам реальных сделок.

Как сообщал УНИАН, средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир на вторичном рынке Киева за апрель-июнь т.г. снизилась на 10,59% (177 долл.) – до 1494 долл./кв. м.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.