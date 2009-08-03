Эксперт: неплатежи за коммунальные услуги охватят всю Украину

Неплатежи населения за жилищно-коммунальные услуги охватят всю Украину. Такой прогноз УНИАН сделал глава Ассоциации теплотехнических компаний Украины (АТКУ) Виталий ЯКОВЕНКО.

По его словам, пример киевлян, отказывающихся платить за коммунальные услуги по откровенно и не аргументированно завышенным тарифам при сохранении низкого качества услуг, распространится по всей Украине.

В частности, он отметил, что только 24% киевлян оплатили счета за ЖКУ. До повышения тарифов население платило около 186 млн. грн., а после - только 73 млн. грн., хотя городские власти рассчитывали получить около 360 млн. грн.

По мнению главы АТКУ, политическая составляющая этого бойкота киевлян незначительна.

«Львиная доля их недовольства вызвана несоответствием цены и качества предоставляемых услуг, а также отсутствием альтернативы среди поставщиков этих услуг и несоответствием в расчетах по обслуживанию придомовых территорий», - сказал он.

При этом В.ЯКОВЕНКО подчеркнул, что в регионах при повышении тарифов на ЖКУ у населения будут несколько иные мотивации не платить, чем у киевлян.

«Основа недовольства в регионах будет лежать в сфере теплоснабжения и горячего водообеспечения. Именно эти сферы в регионах самые проблемные, и именно тут не происходит никаких изменений к лучшему. Модернизация централизованных систем не происходит, они разрушаются, становятся все более опасными и ненадежными, а власти продолжают навязывать людям эти услуги и запрещать им самим решать проблемы отопления и горячей воды альтернативными системами», - пояснил глава АТКУ.