В Киеве приостановлено более 70% гостиничных проектов

В Киеве приостановлена реализация более 70% гостиничных проектов, сообщили в консалтинговой компании Knight Frank Ukraine.

Согласно сообщению, в настоящее время украинские девелоперы активно готовят участки под развитие гостиниц как категории 4-5 звезд, так и сетевых 3-звездочных проектов.

По мнению специалистов компании, дефицит финансирования вероятнее всего сместит планы по реализации большинства проектов гостиниц как минимум на 1,5-2 года.

«Как результат, за первую половину 2009 года новых проектов в сегменте гостиничной недвижимости Киева анонсировано не было. Кроме того, более чем на 70% объектов, возведение которых было начато в минувшем году, наблюдается приостановка развития проектов. Об этом свидетельствует отсутствие ведения каких-либо строительных работ на развиваемых участках в июне 2009 года», - отмечают в компании.

По данным Knight Frank Ukraine, в настоящее время лишь один объект приближается к своему завершению – пятизвездочная гостиница InterContinental «Золотые Купола», которую планируется ввести в эксплуатацию в конце августа т.г.

По прогнозам экспертов, существующие тенденции на рынке Киева в сегменте гостиничной недвижимости сохранятся до конца года. Значительных изменений уровня заполняемости (40-45%) в действующих гостиницах столицы не ожидается, как и не ожидается существенных изменений в их ценовой политике.

В компании также отметили, что с начала года стоимость номеров в Киеве снизилась на 3-6%. На конец июня т.г. средняя стоимость проживания в номере категории «стандарт» в киевских гостиницах уровня три звезды была зафиксирована в размере 104 долл. в сутки, в четырехзвездочных гостиницах – 253 долл. в сутки, в пятизвездочных отелях – 448 долл. в сутки.

По данным компании, в Киеве действует 125 гостиниц на 9212 номеров.