К Евро-2012 намерены построить апартамент-отели

Координационное бюро по вопросам подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу Секретариата Кабинета министров изучает возможность и целесообразность привлечения финансирования для строительства апартамент-отелей на базе недостроенных объектов жилой недвижимости в городах-кандидатах на проведение турнира Евро-2012.

Об этом УНИАН сообщили в Координационном бюро.

Согласно сообщению, бюро предлагает собственникам объектов строительства в Киеве, Львове, Одессе и Харькове рассмотреть возможность участия в программе привлечения финансирования для завершения строительства с использованием инструментов государственной поддержки. В частности, заявки на участие в программе принимаются только от застройщиков тех объектов, которые находятся на стадии строительства с привлекательным расположением, имеют всю необходимую проектно-сметную документацию. Предполагается, что завершение строительства таких объектов займет 1,5-2 года.

Формат апартамент-отеля предусматривает строительство нового или реконструкцию существующего здания с целью создания апартаментов размером от 30 до 100 кв.м, каждый из которых оборудован в соответствии с требованиями к постоянным местам проживания (квартира) и может быть передан в собственность отдельных физических и юридических лиц. В то же время, все апартаменты находятся в сфере действия централизованного обслуживания, включающего уборку помещений, приготовление и доставку еды, стирку белья, справочно-информационные услуги и т.д. Предусматривается, что апартамент-отели будут четырех- и пятизвездочными.

В бюро отметили, что реализация проекта будет осуществляться за средства частных инвесторов, которые получат меблированные и оборудованные квартиры в частную собственность после проведения Евро-2012.