Кучеренко советует киевлянам платить по старым тарифам

Министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Алексей КУЧЕРЕНКО советует киевлянам продолжать оплату жилищно-коммунальных услуг по старым тарифам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня журналистам.

Министр отметил, что сам оплачивает услуги также по старым тарифам. «Я думаю, что нужно просто спокойно платить по старым тарифам», - сказал А.КУЧЕРЕНКО.

Как сообщал УНИАН, Киевский апелляционный административный суд 27 июля т.г. отменил определение райсуда об остановке действия новых тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Ранее Шевченковский райсуд Киева своим определением по делу №2а-57/09 остановил действие распоряжений КГГА от 29 апреля 2009 г. о повышении коммунальных тарифов. Суд принял это решение по иску правозащитника Виктора КУЛИ.

Согласно вышеуказанным распоряжениям КГГА, с 1 июня в Киеве тарифы на воду и отопление были увеличены приблизительно вдвое. Тарифы на услуги за содержание домов, сооружений и придомовых территорий, которые предоставляются ЖЭО, определены по каждому дому отдельно.

17 июля Кабинет Министров приостановил действие распоряжений Киевской городской государственной администрации №№516, 518, 520 от 29 апреля 2009 года о повышении тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Комментируя это решение правительства, мэр Киева Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ назвал действия правительства незаконными. “Приостановление Кабинетом Министров Украины действия новых тарифов исполнительного органа Киевсовета является незаконным и осуществлено накануне президентских выборов в Украине”, - заявил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.