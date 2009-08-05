Под Киевом приостановлено строительство 17% коттеджных городков.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании Knight Frank Ukraine.

По состоянию на июнь т.г. в окрестностях Киева насчитывается около 160 коттеджных городков, включая проекты и незавершенные объекты. В 20% городков строительство завершено, 32% городков находятся в стадии строительства, 30% - на стадии проектов.

Эксперты компании пояснили, что работы в большей части строящихся, но не завершенных к 2009 году жилых комплексах приостановлены в связи с недостаточным финансированием. По той же причине в ближайшие месяцы не ожидается развитие более 50 анонсированных ранее проектов городков.

По данным компании, за первое полугодие т.г. на стадию продаж вышло два новых объекта – коттеджный городок Green Hills, расположенный вблизи с. Вита-Почтовая, а также городок Green Wood Club, планируемый компаниями «Прайм Медиа Холдинг» и «Прайм Кэпитал Груп» к развитию на территории 10 га в пгт Козин.

По мнению экспертов, до конца 2009 года тенденция ограниченного выхода на рынок новых коттеджных городков сохранится, что несет риск дефицита качественных жилых площадей на загородном рынке Киева в долгосрочной перспективе. В ближайшие годы наиболее перспективными могут стать проекты коттеджных городков с количеством домовладений до 100 единиц, строительство которых может быть завершено в разумные сроки и не требует значительного финансирования. Среди трендов полугодия - перенос сроков реализации заявленных ранее проектов (не начато строительство более чем 5 коттеджных городков, запланированных на 2009 год), а также рост количества проектов коттеджных городков, выставленных на продажу.

Справка УНИАН. Международная консалтинговая компания Knight Frank основана в Лондоне 110 лет назад и является одним из крупнейших игроков на международном рынке недвижимости. На сегодняшний день Knight Frank совместно со своим стратегическим партнером – компанией Newmark насчитывает 196 офисов в 38 странах мира и объединяет свыше 6770 специалистов.

Сумма контрактов компании за 2007 год составила свыше 700 млрд. долл. Годовой доход за этот период превысил 704 млн. долл.

В Украине и России Knight Frank предоставляет полный комплекс агентских и консалтинговых услуг во всех сегментах рынка недвижимости. За время работы в России и Украине услугами Knight Frank воспользовались более 500 крупных российских и международных компаний.