Строители: отбор недостроев проходил по конкурсу

Представители строительных организаций, недостроенное жилье которых будет выкупаться правительством через ипотечные учреждения, заявляют, что отбор этого жилья проходил на конкурсной основе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге журналистам заявили руководители компаний «Дніпро Інвест Буд», «Житлобуд» и финансовой компании «Княгиня Ярославна». Они отметили, что результаты этого конкурса есть на сайте Министерства регионального развития и строительства.

«Там есть все протоколы, и эти конкурсы проходили в период с 10 по 17 июля во всех регионах Украины», - сказал руководитель «Житлобуда» Владимир МИКУНОВ.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО в ходе сегодняшнего заседания Кабинета министров Украины сообщила, что правительство Украины в ближайшее время намерено закупить через ипотечное учреждение недостроенное жилье для передачи очередникам на 73,5 млн. грн. Соответствующие постановления приняты были приняты на сегодняшнем заседании Кабмина.