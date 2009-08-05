Тимошенко: Кабмин создал все условия

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО подчеркивает, что правительство на сегодняшнем заседании приняло все необходимые решения для того, чтобы Государственное ипотечное учреждение (ГИУ) могло выкупать недостроенное жилье, отобранное на конкурсных условиях, у строительных компаний.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала сегодня на брифинге.

«Мы сегодня приняли весь комплекс правительственных решений, которые полностью обеспечивают выполнение антикризисной программы по поддержке строительной отрасли», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО, отвечая на вопрос УНИАН, были ли сегодня откорректированы уставные документы ГИУ для того, чтобы учреждение могло проводить операции по покупке жилья.

Напомним, ранее представители строительных организаций, у которых ГИУ будет выкупать жилье, сообщили на брифинге о том, что правительство откорректировало уставные документы, позволяющие государственному ипотечному учреждению проводить выкуп жилья.

Как сообщал УНИАН, Государственное ипотечное учреждение отменило результаты первого целевого аукциона по покупке готового и недостроенного жилья для отдельных категорий граждан, имеющих право на получение жилья согласно законодательству.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО приостановил действие постановления Кабинета министров о финансировании завершения строительства жилищных объектов со степенью готовности более 70%.

Соответствующий указ “О приостановлении действия постановления Кабинета министров Украины от 17 июня 2009 года № 684 и положения постановления Кабинета министров Украины от 3 августа 2006 года № 1094” размещен на сайте главы государства.