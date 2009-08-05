«Киевэнерго» дало «Киевводоканалу» две недели отсрочки

Акционерная компания «Киевэнерго» приняла решение дать ОАО «АК «Киевводоканал» отсрочку до 18 августа для принятия решения по заключению договора об эксплуатации насосного оборудования энергокомпании для повышения давления холодной воды.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

«В ходе сложных переговоров с участием прокуратуры мы приняли решение отсрочить отключение насосов для потребности «Киевводоканала» на две недели и искренне надеемся, что эта компания успеет оформить все необходимые документы и впредь будет действовать в законном поле. У прокуратуры Киева, в свою очередь, будет время для выяснения, на каком основании «Киевводоканал» бесплатно использует насосы «Киевэнерго», по какой причине три с половиной года отказывается от оформления документов и не выполняет решение суда, почему не перечисляет энергетикам средства, поступающие от населения», - цитирует пресс-служба председателя правления АК «Киевэнерго» Эдуарда СОКОЛОВСКОГО.

В энергкомпании отмечают, что «Киевэнерго» ежемесячно несет затраты в размере более 1 млн. грн. на поддержание инфраструктуры подкачки холодной воды.

«Услуга по подкачке холодной воды, которую обязан оплачивать "Киевводоканал", позволяет жителям высотных этажей получать холодную воду, но если водоканал знает альтернативный способ доставки воды, мы препятствовать не будем. Если до 18 августа "Киевводоканал" так и не заключит договор, "Киевэнерго" отключит насосы, работа которых за три с половиной года принесла компании убытков более чем на 50 млн. грн.», – добавил Э. СОКОЛОВСКИЙ.

Как сообщалось, «Киевводоканал» задолжал «Киевэнерго» более 50 млн. грн. за эксплуатацию насосных агрегатов и уклоняется от заключения договоров. «Киевводоканал» является крупнейшим должником "Киевэнерго" за использованную электроэнергию. Сегодня текущий долг «Киевводоканала» составляет 294,7 млн. грн. При этом водоснабжающая компания не предпринимает шаги для уменьшения своей задолженности.