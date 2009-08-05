Соглашения о закупке ГИУ недостроев будут заключены до конца недели

Соглашения о закупке Государственным ипотечным учреждением (ГИУ) недостроенных квартир у строительных организаций для передачи их очередникам-льготникам будут заключены до конца текущей недели.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на пресс-конференции.

Она сообщила, что на сегодняшнем заседании Кабмина было принято решение о закупке недостроенных квартир ГИУ в 17-ти домах в разных областях Украины.

Она уточнила, что квартиры будут выкупаться в домах в Житомирской, Запорожской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Полтавской, Ровенской, Тернопольской, Харьковской, Черниговской и Днепропетровской областях.

Стоимость квадратного метра жилья будет колебаться от 2,5 тыс. грн. до 4,2 тыс. грн. за кв. м.

«Все документы, а собственно, соглашения со строителями, будут составлены до конца недели, до конца недели строителям будет отправлено более 200 млн. грн. финансовых ресурсов. В то время, когда банки не кредитуют строителей, правительство обеспечивает выполнение антикризисной программы», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр пообещала, что до тех пор, пока ГИУ не использует 2 млрд. грн., предусмотренные на закупку жилья очередникам, имеющим льготы, правительство будет на каждом заседании принимать такие решения.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО в ходе сегодняшнего заседания Кабинета министров Украины сообщила, что правительство Украины в ближайшее время намерено закупить через ипотечное учреждение недостроенное жилье для передачи очередникам на 73,5 млн. грн. Соответствующие постановления приняты были приняты на сегодняшнем заседании Кабмина.

Представители строительных организаций, недостроенное жилье которых будет выкупаться правительством через ипотечные учреждения, в свою очередь, заявили, что отбор этого жилья проходил на конкурсной основе.

Справка УНИАН. Государственное ипотечное учреждение в Украине создано постановлением Кабинета министров 8 октября 2004 года. Учредителем ГИУ выступает государство в лице Кабинета министров.

Основной целью деятельности ГИУ является рефинансирование ипотечных кредитов за счет средств, полученных от размещения собственных облигаций. Бумаги размещаются путем открытой продажи на территории Украины среди инвесторов – юридических и физических лиц, резидентов и нерезидентов. Облигации ГИУ размещает самостоятельно. По бумагам выдается 100-процентная государственная гарантия.

Объем рефинансирования первичных кредиторов ГИУ в 2008 году вырос более чем в 2 раза – до 2,2 млрд. грн.