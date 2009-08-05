Тимошенко приглашает строителей участвовать в конкурсах

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО приглашает строительные организации участвовать в конкурсах по продаже недостроенного жилья (готовность не менее 70%) государственному ипотечному учреждению (ГИУ).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила ТИМОШЕНКО на пресс-конференции.

«Если у вас есть предложения для правительства в диапазоне цены за квадратный метр недостроенного жилья 2,5-4,2 тыс. грн. в зависимости от месторасположения - 4200 грн. это в столице и областных центрах, в остальных местах ниже, - я просила бы обращаться по правительственной горячей линии для того, чтобы сообщить, что вы готовы продать это жилье государству, и мы, безусловно, будем реагировать моментально», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня сообщила, что правительство на сегодняшнем заседании приняло все необходимые решения для того, чтобы Государственное ипотечное учреждение могло выкупать недостроенное жилье, отобранное на конкурсных условиях, у строительных компаний.

17 июня Кабмин принял ряд решений, согласно которым 2 млрд. грн. средств ГИУ можно будет израсходовать на закупку готового либо недостроенного жилья для очередников, которые имеют льготы на получение жилья.

Справка УНИАН. Государственное ипотечное учреждение в Украине создано постановлением Кабинета министров 8 октября 2004 года. Учредителем ГИУ выступает государство в лице Кабинета министров.

Основной целью деятельности ГИУ является рефинансирование ипотечных кредитов за счет средств, полученных от размещения собственных облигаций. Бумаги размещаются путем открытой продажи на территории Украины среди инвесторов – юридических и физических лиц, резидентов и нерезидентов. Облигации ГИУ размещает самостоятельно. По бумагам выдается 100-процентная государственная гарантия.

Объем рефинансирования первичных кредиторов ГИУ в 2008 году вырос более чем в 2 раза – до 2,2 млрд. грн.