Эксперты: стоимость "первички" в Харькове достигла дна

Дальнейшего снижения цен на жилье в новостройках Харькова не будет, стоимость жилья достигла "дна".

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал сегодня журналистам генеральный директор АО "ФЛАС" Валерий ШЕВЧЕНКО.

По его словам, сегодня нет оснований прогнозировать снижение цен на жилье, так как его себестоимость выросла, а из-за недофинансирования темпы строительства снизились и сроки сдачи объектов будут затягиваться. Вместе с тем на первичном рынке стало больше покупателей.

Говоря о прогнозах, президент корпорации "Авантаж" Анатолий ДЕНИСЕНКО подчеркнул, что больше всего будет расти стоимость квартир премиум-класса. Он объяснил это дефицитом жилья, вызванным тем, что с начала года в регионе ни один объект не был выведен на рынок.

Справка УНИАН. Цены на первичную недвижимость в Харькове стабилизировались в апреле 2009 г. По данным заместителя управляющего АО "Жилстрой-2" Александра ФЕДОРЦА, до экономического кризиса строительство жилья в Харькове на 5-7% финансировалось за счет первичных покупателей, на 22-30% - за счет перекупщиков жилья и до 70% составляла ипотека.