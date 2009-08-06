Эксперты: программа Кабмина по недостроям нежизнеспособна

Программа Кабинета министров по финансированию объектов с 70%-ной степенью готовности нежизнеспособна, так как источник ее финансирования четко не оговорен.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал журналистам директор ООО «Макрокап Девелопмент Украина» Дмитрий КУТОВОЙ в ходе пресс-конференции.

По его словам, бесперспективность этой идеи была понятна специалистам, как только она была обнародована. Д.КУТОВОЙ назвал программу «лишь демонстрацией желания помочь отрасли».

«С таким объемом финансирования, который утвержден, не решишь ни одной глобальной задачи. Денег на достройку не будет потому, что их никогда не бывает перед выборами», - уверен Д.КУТОВОЙ.

Он отметил, что строители не могут ждать, пока Кабмин найдет деньги, так как должны выполнять свои обязательства перед инвесторами. Эксперт полагает, что строители скоро сами достроят утвержденные в программе Кабмина объекты.

Аналогичного мнения придерживается заместитель управляющего АО «Жилстрой-2» Александр ФЕДОРЕЦ. По его словам, один недостроенный объект компании победил в конкурсе Кабмина и получил право финансирования. Но пока оформлялись необходимые документы, компания успела продать все квартиры в этом доме, кроме одной, в связи с чем поддержка Кабмина для «Жилстроя-2» потеряла финансовый смысл.

Справка УНИАН. 14 июля в Министерстве регионального развития и строительства был проведен конкурс по отбору незавершенных жилых объектов со степенью готовности более 70% на предоставление государственной поддержки.

Указанная поддержка предполагается в виде выкупа квартир государством для последующего распределения льготникам либо путем выдачи льготных кредитов гражданам для самостоятельной покупки квартир в домах, участвующих в программе. В Харьковской области для нее было отобрано семь объектов.