«Киевгорстрой» планирует ввести около 230 тыс. кв. м жилья

Акционерное общество «Холдинговая компания «Киевгорстрой» до конца текущего года планирует ввести в эксплуатацию около 230 тыс. кв. м жилья в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам сообщил вице-президент ХК «Киевгорстрой» Василий КОЗАЧУК.

По его словам, в этом году компанией введено в эксплуатацию 53 тыс. кв. м жилья в столице. Всего в текущем году, как заказчик-инвестор, холдинг планирует ввести 280 тыс. кв. м жилья в Киеве.

В.КОЗАЧУК отметил, что «Киевгорстрой» до конца года намерен ввести жилые дома под строительным номером 4,6,10 в шестом микрорайоне «Осокорки-Северные», №1 в 9-а микрорайоне на Осокорках, №16-б, 12, 14 в жилом массиве «Позняки-2», дом по проспекту 40-летия Октября, 30-32 в Голосеевском районе, а также дома №2, 3, 4, 5 и 10 на Троещине.

Справка УНИАН. Холдинговая компания «Киевгорстрой» – крупнейшая строительная компания Украины. 80% ее акций принадлежат киевской территориальной общине и находятся в управлении Киевской горгосадминистрации.

В холдинг входят 38 акционерных обществ, 6 дочерних предприятий, в которых "Киевгорстрой" владеет 100% пакетом акций; 51 предприятие – на правах ассоциированных членов.

По итогам 2008 года холдинговая компания «Киевгорстрой», как заказчик, ввела в эксплуатацию 431 тыс. кв. м жилья, что составляет 43% от общего объема жилищного строительства в Киеве и 6,2% – в Украине. Как генподрядчик, предприятия холдинга выполнили подрядных работ на 6 млрд. грн.