«Киевгорстрой» не будет выкупать жилье для очередников в Киеве

Акционерное общество «Холдинговая компания «Киевгорстрой» не участвует в программе правительства по выкупу у застройщиков недостроенного жилья для очередников через Государственное ипотечное учреждение.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам сообщил президент ХК «Киевгорстрой» Петр ШИЛЮК.

«Жилья по таким ценам в Киеве мы не можем предложить. Опосредованная цена квадратного метра у нас немного выше», - сказал он.

П.ШИЛЮК считает, что в регионах по предложенным правительством ценам застройщики, возможно, и смогут продать недостроенное жилье для очередников, но не в Киеве, где дополнительная нагрузка на квадратный метр составляют 37%.

При этом он отметил, что положения закона о предотвращении влияния мирового финансового кризиса на развитие строительной отрасли и жилищного строительства, который снижает дополнительную нагрузку на застройщика, не выполняются.

Как сообщал УНИАН, 5 августа премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО пригласила строительные организации участвовать в конкурсах по продаже недостроенного жилья (готовность не менее 70%) Государственному ипотечному учреждению (ГИУ).

«Если у вас есть предложения для правительства в диапазоне цены за квадратный метр недостроенного жилья 2,5-4,2 тыс. грн. в зависимости от месторасположения – 4 200 грн. это в столице и областных центрах, в остальных местах ниже, - я просила бы обращаться по правительственной горячей линии для того, чтобы сообщить, что вы готовы продать это жилье государству, и мы, безусловно, будем реагировать моментально», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

5 августа Кабмин принял решение о закупке недостроенных квартир ГИУ в 17-ти домах в разных областях Украины. В частности, в Житомирской, Запорожской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Полтавской, Ривненской, Тернопольской, Харьковской, Черниговской и Днепропетровской областях. Стоимость квадратного метра жилья будет колебаться от 2,5 тыс. грн. до 4,2 тыс. грн. за кв. м.

17 июня Кабмин принял ряд решений, согласно которым 2 млрд. грн. средств ГИУ можно будет израсходовать на закупку готового либо недостроенного жилья для очередников, которые имеют льготы на получение жилья.