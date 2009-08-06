«Киевгорстрой» займется еще двумя домами для инвесторов «Элита-Центр»

Акционерное общество «Холдинговая компания «Киевгорстрой» в этом году планирует начать строительство еще двух домов, часть квартир в которых будет передана пострадавшим от деятельности группы компаний «Элита-Центр».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам сообщил вице-президент ХК «Киевгорстрой» Василий КОЗАЧУК.

По его словам, холдинг работает с 14 земельными участками, на которых запланировано строительство домов для инвесторов компании «Элита-Центр».

В.КОЗАЧУК уточнил, что в этом году "Киевгорстрой" начинает строительство четырех домов для пострадавших инвесторов. В частности, холдинг начнет строительство двух домов по ул. Маяковского, 1-3 и по ул. Драгоманова, 40.

Как сообщал УНИАН, ранее (в этом году) «Киевгорстрой» начал работы по строительству жилых домов для пострадавших от «Элита-Центр» на двух земельных участках – по ул. Лайоша Гавро, 1 и по проспекту Правды, 5.

В частности, по ул. Лайоша Гавро, 1 будет возведен 20-24-этажный дом на 2 секции, общей площадью 16 тыс. кв.м, на 220 квартир. В доме предусмотрено около 4 тыс. кв.м встроенных помещений. На сегодня на участке забиваются сваи. Ввод дома в эксплуатацию запланирован на 2010 год.

Во всех домах 25% жилья будет передано пострадавшим инвесторам.

Справка УНИАН. Холдинговая компания «Киевгорстрой» – крупнейшая строительная компания Украины. 80% ее акций принадлежат киевской территориальной общине и находятся в управлении Киевской горгосадминистрации.

В холдинг входят 38 акционерных обществ, 6 дочерних предприятий, в которых "Киевгорстрой" владеет 100% пакетом акций; 51 предприятие – на правах ассоциированных членов.

По итогам 2008 года холдинговая компания «Киевгорстрой», как заказчик, ввела в эксплуатацию 431 тыс. кв. м жилья, что составляет 43% от общего объема жилищного строительства в Киеве и 6,2% – в Украине. Как генподрядчик, предприятия холдинга выполнили подрядных работ на 6 млрд. грн.