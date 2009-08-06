Госкомзем проверит законность выдачи госактов на землю в Севастополе

Государственный комитет Украины по земельным ресурсам принял решение провести комплексную проверку деятельности Главного управления Госкомзема и филиала Центра государственного земельного кадастра в Севастополе.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно сообщению, 30 июля т.г. Госкомзем создал комиссию по проведению проверки под руководством заместителя главы Госкомзема Дмитрия ЗАВТУРА, с привлечением работников аппарата СНБО, Рескомзема Крыма и Севастопольской ГГА.

В Госкомземе отметили, что с 4 по 15 августа будет исследован вопрос законности регистрации и выдачи в 2009 году 219 госактов на земельные участки в Байдарской и Варнаутской долинах Севастополя общей площадью свыше 1,4 тыс. га, рыночная стоимость которых составляет свыше 4 млрд. грн.

Комиссия также даст правовую оценку факта отчуждения указанных земельных участков в пользу иностранной компании «Ньюкорп менеджмент ЛТД», а также законности действий должностных лиц ГУ Госкомзема и филиала Центра ГЗК в Севастополе, которые способствовали в проведении этой сделки.

Кроме того, комиссия проверит факты злоупотребления и превышения служебных полномочий работниками вышеуказанных органов, которые имели место при оформлении права пользования земельными участками, находящимися в аренде Российской Федерации для обеспечения деятельности Черноморского Флота, а также права собственности на другие участки, расположенные на побережье Черного моря.