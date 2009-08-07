Квартиры дешевеют

Средняя стоимость жилья на вторичном рынке Киева в июле снизилась на 2,2% - до 2 тыс. 643 долл./кв.м, сообщает информационно-аналитический портал «Столичная недвижимость».

По данным портала, средняя стоимость однокомнатных квартир снизилась на 1,5% (на 37 долл.) - до 2491 долл./кв. м, двухкомнатных – на 2,7% (на 69 долл.) - до 2467 долл./кв. м, трехкомнатных – на 2,3% (на 56 долл.) - до 2432 долл./кв. м, четырехкомнатных - на 1% (на 30 долл.) - до 2911 долл./кв. м, пятикомнатных – на 5,4% (на 229 долл.) - до 4032 долл./кв. м.

С начала года уровень цен на вторичное жилье в Киеве в долларовом эквиваленте снизился на 18,7%, а за год (относительно июля 2008 года) – на 32,3%.

Аналитики портала отметили, что относительно июня цены в 20% квартир низкого ценового сегмента снизились на 2,4% - до 1960 долл./кв.м, а в 20% квартир высшего ценового сегмента снижение средней стоимости составило 3,6% - до 5916 долл./кв. м.

«Снижение цен с начала 2009 года в низком ценовом сегменте составило 19,3% (на 404 долл./кв.м.), а в высшем – 13,7% (на 940 долл./кв.м)», - добавили эксперты.

Аналитики констатируют, что в июле 2009 года доля квартир, впервые выставленных на продажу, составила 20% от всего объема предложений. «Средняя цена предложений «новых» квартир в столице на 10,3% ниже средневзвешенной цены июня и составляет 2423 долл./кв. м» - говорится в аналитическом отчете.

Эксперты также отметили, что на сегодняшний день наиболее низкое ценовое предложение наблюдается в Дарницком районе – 1245 долл./кв.м., а наиболее дорогое – в Печерской районе – 10391 долл./кв. м.

Аналитический отчет подготовлен на основе данных портала «Столичная недвижимость», АН «Благовест» и АН Park Lane (12603 квартиры).