«Миськбудинвест» разморозит» строительство 4-х домов в Киеве

13:22, 07 августа 2009
Недвижимость
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Компании помогло Государственное ипотечное учреждение

Строительная компания «Миськбудинвест» в самое ближайшее время планирует продолжить строительство, фактически приостановленное ранее, четырех домов в Киеве по адресам: ул. Гашика, 8-а; ул. Освиты 3-а; Тургеневская, 46 и Гончара, 22.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил глава компании Павел ГЕНОВ.

Он подчеркнул, что продолжение строительства стало возможным после того, как Государственное ипотечное учреждение купило у компании 75 квартир в Боярке (Киевская обл.).

«Этот дом (в котором были выкуплены квартиры) позволил нам сохранить компанию и рабочие места, и продолжить и завершить строительство следующих домов», - сказал П.ГЕНОВ.

 

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