До конца года для льготников закупят более 10 тыс. квартир

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО обещает, что до конца года правительство через Государственное ипотечное учреждения закупит для очередников-льготников более 10 тыс. квартир у строительных компаний.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня перед вручением ордеров на новые квартиры сотрудникам МВД в Боярке.

«Действительно, 10 тыс. квартир мы отдадим льготникам по всем направлениям и сферам, и покажем высокий класс - как в кризис можно показывать результаты значительно лучше, чем были в спокойные, докризисные времена», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр отметила, что в ГИУ для этих целей есть 2 млрд. грн.

Ю.ТИМОШЕНКО сегодня лично вручила сотрудникам МВД 50 ордеров на квартиры в доме по адресу: ул. Белгородская, 19а. Премьер-министр отметила, что через Государственное ипотечное учреждение в этом 180-квартирном доме было выкуплено 75 квартир, 50 из которых были переданы сотрудникам МВД.

Ю.ТИМОШЕНКО лично ознакомилась с состоянием квартир, которые получили сотрудники МВД в Боярке.

Как сообщал УНИАН, 5 августа Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что соглашения о закупке Государственным ипотечным учреждением (ГИУ) недостроенных квартир у строительных организаций для передачи их очередникам-льготникам будут заключены до конца текущей недели.

По словам премьера, на заседании Кабмина 5 августа было принято решение о закупке ГИУ недостроенных квартир в 17-ти домах в разных областях Украины.

Она уточнила, что квартиры будут выкупаться в домах в Житомирской, Запорожской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Полтавской, Ривненской, Тернопольской, Харьковской, Черниговской и Днепропетровской областях.

Стоимость квадратного метра жилья будет колебаться от 2,5 тыс. грн. до 4,2 тыс. грн. за кв. м.

«Все документы, а собственно, соглашения со строителями, будут составлены до конца недели, до конца недели строителям будет отправлено более 200 млн. грн. финансовых ресурсов. В то время, когда банки не кредитуют строителей, правительство обеспечивает выполнение антикризисной программы», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр пообещала, что до тех пор, пока ГИУ не использует 2 млрд. грн., предусмотренные на закупку жилья очередникам, имеющим льготы, правительство будет на каждом заседании принимать такие решения.

Напомним, правительство Украины в ближайшее время намерено закупить через ипотечное учреждение недостроенное жилье для передачи очередникам на 73,5 млн. грн. Представители строительных организаций, недостроенное жилье которых будет выкупаться правительством через ипотечные учреждения, в свою очередь, заявили, что отбор этого жилья проходил на конкурсной основе.

Справка УНИАН. Государственное ипотечное учреждение в Украине создано постановлением Кабинета министров 8 октября 2004 года. Учредителем ГИУ выступает государство в лице Кабинета министров.

Основной целью деятельности ГИУ является рефинансирование ипотечных кредитов за счет средств, полученных от размещения собственных облигаций. Бумаги размещаются путем открытой продажи на территории Украины среди инвесторов – юридических и физических лиц, резидентов и нерезидентов. Облигации ГИУ размещает самостоятельно. По бумагам выдается 100-процентная государственная гарантия.

Объем рефинансирования первичных кредиторов ГИУ в 2008 году вырос более чем в 2 раза – до 2,2 млрд. грн.