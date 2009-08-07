Стоимость 17 объектов для льготников составляет 147 млн. грн.

Стоимость выкупаемых правительством через Государственное ипотечное учреждение (ГИУ) 17 объектов для предоставления квартир очередникам-льготникам составляет 147 млн. 85,119 тыс. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам сообщил заместитель министра регионального развития и строительства Дмитрий ИСАЕНКО.

Согласно Перечню объектов незавершенного жилищного строительства для приобретения жилья Государственным ипотечным учреждением гражданам, имеющим в соответствии с законодательством право на его получение, который имеется в распоряжении УНИАН, будут выкуплены 17 объектов жилой площадью 41, 2 тыс. кв. м на 632 квартиры. В частности, в Чернигове: 12 квартир (собственник ООО «Промбудэкология») стоимостью 3,2 тыс./кв.м, 107 квартир (ЗАО «Финансовая компания «Княгиня Ярославна») стоимостью 4,2 тыс./кв.м, в Черниговской области: в Бобровице 85 квартир (ООО «Житло-Буд») стоимостью 2,95 тыс. грн./кв.м, в Бахмаче 30 квартир (ГП «УкрСиверБуд») стоимостью 3,4 тыс./кв.м, в Харьковской области: в г. Лозовая 44 квартиры (ООО «База строительной комплектации») стоимостью 3,6 тыс. грн./кв.м, в Харькове: 67 квартир (ОАО «Трест Жилбуд-1») стоимостью 4 тыс. грн./кв.м, в Тернопольской области: 5 квартир в г. Борщов (ООО «Борщивагробудсервис») стоимостью 3,4 тыс. грн./кв.м, 15 квартир в г. Борщов (ООО СК «Подилля-Трансбуд») стоимостью 4 тыс. грн./кв.м, в Ровенской области: 57 квартир в с. Зоря (ЧП «РКС») стоимостью 3,4 тыс. грн./кв.м, в Полтавской области: 37 квартир в пгт Новые Санжары (ООО «Вектор-Сервис») стоимостью 3,4 тыс. грн./кв.м, в Кировоградской области: 17 квартир в г. Александрия (ООО «Производственно-коммерческая фирма «Шанс») стоимостью 3,6 тыс. грн./кв.м, 29 квартир в г. Александрия (ГУВВ МВД Украины) стоимостью 3,6 тыс. грн./кв.м, в Ивано-Франковской области: 38 квартир в г. Болехов (ЧП "Сташков Богдан") стоимостью 3,4 тыс. грн./кв.м, в Запорожье: 12 квартир (ООО «Логика») стоимостью 4 тыс. грн./кв.м, в Житомирской области: 11 квартир в с. Полесское (ООО «Краина-Буд») стоимостью 3,65 тыс. грн./кв.м, в Житомирской области: 20 квартир в г. Овруч (ООО «Будресурс-Экономия») стоимостью 3,4 тыс. грн./кв.м, в Днепропетровске: 46 квартир (ЗАО «Днипроинвестбуд») стоимостью 3,2 тыс. грн./кв.м.

Как сообщал УНИАН, 5 августа т.г. правительство приняло решение о закупке недостроенных квартир ГИУ в 17 домах в разных областях Украины.

Квартиры будут выкупаться в домах в Житомирской, Запорожской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Полтавской, Ровенской, Тернопольской, Харьковской, Черниговской и Днепропетровской областях.

Стоимость квадратного метра жилья будет колебаться от 2,5 тыс. грн. до 4,2 тыс. грн. за кв. м.

«Все документы, а собственно, соглашения со строителями, будут составлены до конца недели, до конца недели строителям будет отправлено более 200 млн. грн. финансовых ресурсов. В то время, когда банки не кредитуют строителей, правительство обеспечивает выполнение антикризисной программы», - сказала Юлия ТИМОШЕНКО.