Минрегионстрой предложит Кабмину 30 недостроев

Министерство регионального развития и строительства намерено вынести на следующее заседание Кабинета министров 12 августа около 30 недостроенных объектов, предназначенных для выкупа Государственным ипотечным учреждением (ГИУ) с целью предоставления квартир для очередников-льготников, на сумму около 400 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам сообщил заместитель министра регионального развития и строительства Дмитрий ИСАЕНКО.

«Думаю, что будет около 30 (объектов - УНИАН) миллионов на 400 (гривен)», - сказал он.

При этом замминистра добавил, что сегодня на расчетном счете ГИУ находится 1 млрд. грн.

Д. ИСАЕНКО отметил, что на сегодня сформирован пакет от застройщиков, который включает порядка 15 объектов. В частности, в Ивано-Франковске предлагают 37 коттеджей квартирного типа, «Жилстрой-1» предлагает пять домов в Харькове площадью порядка 15 тыс. кв. м по цене 4-4,2 тыс. за 1 кв. м, компания «Прогресс» в Одессе - 30 тыс. кв. м жилья по 4,2 тыс. за 1 кв. м, рассматривают возможность выкупа домов в Севастополе. При этом от киевских компания предложений пока не поступало.

По данным замминистра, на следующее заседание Кабмина планируется вынести заявки всех застройщиков, которые изъявят желание продать жилье очередникам-льготникам. Он добавил, что в понедельник в министерстве состоится встреча с представителями строительных компаний, предлагающих жилье для очередников.

Д. ИСАЕНКО пояснил, что выкуп жилья будет происходить по упрощенной процедуре, которая не предусматривает проведение тендеров. «Просто заключается договор о паевом участии в строительстве жилья, и ГИУ перечисляет деньги», - уточнил он.

По словам первого заместителя министра регионального развития и строительства Анатолия БЕРКУТЫ, в первую очередь объекты для выкупа будут отбираться из прошедших конкурсы с элементами аукциона и по объектам, где должны были состояться повторные конкурсы, а также по заявкам от застройщиков, которые предложат жилье по цене в диапазоне 2,5-4,2 тыс. грн./кв.м

«Меньше, чем за 2,5 тыс. грн., даже если какие-то работы были выполнены, построить жилье с благоустройством невозможно… Реальная стоимость без отделки находится в диапазоне 3,2-3,5 тыс. грн.», - добавил он.

А.БЕРКУТА отметил, что речь идет о строительстве 9-12-этажных домов, где нет расходов на внешние сети и других отягощений.

Первый замминистра уточнил, что при определении диапазона стоимости выкупаемого жилья министерство и правительство отталкивались от опосредованной стоимости строительства в Украине, которая на сегодня составляет 4 тыс. 290 грн.

"Это те затраты, которые несет застройщик по строительству жилья, плюс его рентабельность, которая в смете составляет около 4,5%, а вообще за счет экономии по другим статьям себестоимости она составляет около 10-12%", - пояснил А.БЕРКУТА.

Вместе с тем он отметил, что пока банковское кредитование застройщиков для достройки жилья со степенью готовности более 70% проводиться не будет.

Как сообщал УНИАН, 5 августа т.г. правительство приняло решение о выкупе для очередников-льготников через ГИУ 17 объектов жилой площадью 41,2 тыс. кв. м на 632 квартиры на сумму 147 млн. 85,119 тыс. грн.

Квартиры будут выкупаться в домах в Житомирской, Запорожской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Полтавской, Ровенской, Тернопольской, Харьковской, Черниговской и Днепропетровской областях.

Стоимость квадратного метра жилья будет колебаться от 2,5 тыс. грн. до 4,2 тыс. грн. за кв. м.