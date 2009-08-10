КГГА обещает ценные призы

Главное управление жилищного хозяйства КГГА по инициативе коммунального предприятия «Главный информационно-исчислительный центр» и при поддержке Киевского городского председателя Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО по случаю празднования 18-й годовщины Дня Независимости Украины проведет розыгрыш ценных призов среди добросовестных плательщиков за потребленные жилищно-коммунальные услуги.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Розыгрыш состоится 27 августа 2009 года в 13.00 в Колонном зале Киевской городской государственной администрации по адресу: улица Крещатик, 36.

Принять участие в розыгрыше приглашаются киевляне, которые в период с августа 2006 года по июль 2009 года включительно (а таких насчитывается около 94 тыс. адресов плательщиков) не имели задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг. Приглашение к участию в розыгрыше будет напечатано в счете на уплату жилищно-коммунальных услуг за июль 2009 года. Для участия в розыгрыше таким плательщикам необходимо зарегистрироваться в Call-центре по телефону 15-51 (с 10 августа по 16 августа включительно).

Все исправные плательщики, которые зарегистрируются в Call-центре, автоматически станут участниками розыгрыша, а первые 300 человек будут иметь возможность непосредственно присутствовать на розыгрыше в Колонном зале Киевской городской государственной администрации.

В случае выигрыша в счете на уплату жилищно-коммунальных услуг за август 2009 года будет дополнительно напечатана информация о выигрыше.

Проведение розыгрыша призов среди добросовестных плательщиков за жилищно-коммунальные услуги призвано поощрить киевлян своевременно платить за коммунальные услуги, что в дальнейшем будет способствовать повышению их качества и обеспечению киевлян теплом и комфортом.