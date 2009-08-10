Земля в пригороде Киева начала дорожать

Средняя стоимость земли в пригороде Киева под коттеджное строительство с 1 по 9 августа т.г. выросла на 0,26% (61 долл.) - до 3 739 долл. за сотку.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

По данным компании, за указанный период стоимость земельных участков выросла в Киево-Святошинском районе на 0,84% (52 долл.) – до 6208 долл./сотка, Броварском – на 0,18% (5 долл.) – до 2882 долл./сотка, Макаровском – на 0,22% (4 долл.) – до 1741 долл./сотка, Кагарлыкском – на 0,28% (4 долл.) – до 1326 долл./сотка, Барышевском – на 0,66% (7 долл.) - до 1034 долл./сотка и Васильковском районе – на 0,14% (3 долл.) – до 2418 долл./сотка.

При этом снижение стоимости земли наблюдалось в Переяслав-Хмельницком районе – на 0,68% (7 долл.) - до 985 долл./сотка, Иванковском – на 0,50% (5 долл.) – до 997 долл./сотка, Бориспольском – на 0,31% (12 долл.) – до 3863 долл./сотка, Бородянском – на 0,30% (5 долл.) – до 1760 долл./сотка, Обуховском – на 0,12% (5 долл.) – до 4513 долл./сотка, Вышгородском – на 0,19% (5 долл.) – до 2858 долл./сотка, Фастовском – на 0,06% (1 долл.) – до 1104 долл./сотка.

В то же время стабилизация стоимости земельных участков наблюдалась в Белоцерковском районе – на уровне 1083 долл./сотка.

Объем предложений земельных участков от всей совокупности выставленных на продажу объектов в одиннадцати районах Киевской области составляет: в Макаровском районе – 11%, Бориспольском – 11%, Васильковском – 16%, Киево-Святошинском – 21%, Броварском – 8%, Обуховском – 10%, Бородянском – 4%, Вышгородском – 10%, Кагарлыкском – 3%, Барышевском – 1%, Фастовском – 2%, Белоцерковском – 1%, Иванковском – 1%, Переяслав-Хмельницком – 1%.

Как сообщал УНИАН, средняя стоимость земли в пригороде Киева под коттеджное строительство в июле т.г. выросла на 1,66% (61 долл.) - до 3 729 долл. за сотку; за апрель-июнь т.г. снизилась на 10,76% (442 долл.) - до 3 668 долл. за сотку.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.