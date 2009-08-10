Жилье на вторичном рынке Киева подешевело

На вторичном рынке Киева средняя стоимость жилья с 1 по 9 августа снизилась на 0,26% – до 1 тыс. 516 долл./кв. м

Киев. 10 августа. УНИАН. На вторичном рынке Киева средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир с 1 по 9 августа т.г. снизилась на 0,26% (4 долл.) – до 1 516 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался Дарницкий район со средним показателем 1 119 долл./кв. м, самым дорогим – Печерский, где средняя цена продажи составила 2 552 долл./кв. м.

По данным компании, за отчетный период снижение средней стоимости 1 кв. м жилья наблюдался в Голосеевском – на 0,03% (1 долл.) – до 1537 долл., Шевченковском – на 0,13% (3 долл.) – до 1954 долл. за 1 кв. м, Днепровском – на 0,77% (9 долл.) – до 1211 долл., Оболонском – на 0,75% (11 долл.) – до 1506 долл., Соломенском – на 0,63% (на 9 долл.) – до 1354 долл., Дарницком – на 0,93% (на 10 долл.) – до 1119 долл.

При этом рост стоимости 1 кв. м жилья за указанный период зафиксирован в Деснянском – на 0,29% (3 долл.) – до 1185 долл., Печерском – на 0,27% (7 долл.) – до 2552 долл., и Подольском районе – на 0,21% (3 долл.) – до 1394 долл.

В то же время стабилизация цен на жилье наблюдалась в Святошинском районе – на уровне 1265 долл.

В компании отмечают, что все цены указаны по результатам реальных сделок.

Как сообщал УНИАН, на вторичном рынке Киева средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир в июле т.г. выросла на 1,69% (25 долл.) – до 1 520 долл./кв. м; за апрель-июнь т.г. снизилась на 10,59% (177 долл.) – до 1 494 долл./кв. м.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.