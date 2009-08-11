"Вторичка" в Киеве подешевела

Стоимость жилья на вторичном рынке Киева с 3 по 10 августа т.г. снизилась на 0,7% (на 13 долл.) – до 1899 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «Канзас» (Киев).

Как указывается в сообщении, с конца июля темпы снижения цен на квартиры несколько увеличились, однако интерес к жилью со стороны покупателей немного снизился.

По мнению экспертов компании, из-за нестабильности гривны и роста курса доллара в среднесрочной перспективе объёмы продаж вряд ли увеличатся, а стоимость жилья на «вторичке» продолжит падение.

За неделю индекс ценового ожидания вторичной недвижимости Киева вырос на 0,2% и составляет «минус» 0,7%.

Индекс доходности вторичного жилья Киева за июль 2009 года снизился на 1,38%. В настоящее время он находится в положительной области и составляет 0,02%.

Справка УНИАН. Консалтинговая компания "Канзас" занимается анализом рынка недвижимости Киева и других крупных городов Украины. Сейчас в базе данных, на основании которой строятся графики индексов Киева с 2005 года, находится более 474 тыс. объявлений о продаже квартир.