Эксперт: в Киеве почти исчерпано место для строительства

В Киеве почти исчерпаны территории для жилищного строительства.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал вице-президент Украинской академии архитектуры Николай ДЕМИН, комментируя ситуацию вокруг разработки генерального плана столицы во время пресс-конференции.

По его словам, на сегодняшний день в Киеве построено около 60 млн. кв. м жилья. «Вся демографическая емкость территории города внутри городской черты - порядка 65-70 млн. кв. м жилья. Это говорит о том, что сегодня практически все территориальные резервы Киева исчерпаны», - подчеркнул он. Н.ДЕМИН и отметил, что сейчас в столице нет территорий, где бы можно было построить небольшой микрорайон.

Как сообщил директор Института урбанистики Генрих ФИЛЬВАРОВ, средняя европейская обеспеченность жильем составляет около 30-35 кв. м на человека, в то же время в Украине - около 20 кв. м. «Поэтому перед нами сейчас стоит задача преодолеть рубеж 30 кв. м. То есть для каждого человека в Киеве мы должны построить 10 кв. м жилья», - сказал он.

Он также отметил, что существует два выхода из ситуации: либо по принципу больших европейских городов построить малый Киев и большой Киев (в него будут включены пригородные территории); либо же расширить жилищную площадь путем реконструкции или уничтожения «хрущевок». Последнее, как сказал Г.ФИЛЬВАРОВ, затрагивает проблему права собственности.

Основной проблемой разработки генплана столицы эксперт назвал финансирование, а также недоразвитие транспортной инфраструктуры. «Транспортная система явно не справляется с нагрузкой. Потенциальное развитие города требует развития транспортной системы», - сказал он.

Кроме этого, генплан требует серьезной инвестиционной программы. В то же время. экс-заместитель главы Киевской городской государственной администрации Иван САЛИЙ выразил сомнение в том, что деньги на генплан найдутся.

Представители действующих столичных властей в пресс-конференции участия не принимали.

Справка УНИАН. Разработку генерального плана Киева и его пригородной зоны до 2025 г. планируется осуществить в течение 2008-2010 гг. Среди разработчиков – 16 проектных и научно-исследовательских институтов, в частности, Институт урбанистики и Творческая мастерская архитектора Николая ДЕМИНА.