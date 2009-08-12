«Главстрой» России договорился с ВТБ об урегулировании долга

«Главстрой» близок к заключению сделки с ВТБ, требующим с девелопера в суде 3,2 млрд рублей. Как сообщает газета «Ведомости», ведутся переговоры о том, что примерно треть кредита может быть реструктурирована.

В счет погашения оставшихся двух третей ВТБ заберет у «Главстроя» долю в проекте «Мичуринский» на юго-западе Москвы.

«Мы рассчитываем, что в ближайшее время вопрос о реструктуризации долга компании будет рассмотрен кредитным комитетом банка», - сообщил изданию представитель «Главстроя» Виталий Королев, сообщает «Газета.Ru».