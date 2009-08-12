Минрегионстрой отобрал для выкупа льготникам 2170 квартир

По состоянию на сегодняшний день Министерство регионального развития и строительства отобрало для выкупа Государственным ипотечным учреждением с целью предоставления квартир для очередников-льготников 61 объект со степенью готовности выше 70% на 2170 квартир.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе министерства.

Как пояснили в пресс-службе, 44 объекта будут вынесены на сегодняшнее заседание Кабмина, а 17 объектов были утверждены Кабмином 5 августа.

11 августа в Минрегионстрое под председательством первого заместителя министра Анатолия БЕРКУТЫ состоялось совещание по вопросам обеспечения жильем отдельных категорий граждан, в котором приняли участие руководители структурных подразделений министерства, представители Министерства по делам семьи, молодежи и спорта, областных госадминистраций и руководителей органов местного самоуправления.

Во время совещания было разъяснено положение распоряжения Кабинета Министров Украины № 929 «О приобретении квартир для обеспечения жильем граждан, которые в соответствии с законодательством нуждаются в улучшении жилищных условий» и постановления Кабинета Министров Украины № 832 «Вопросы обеспечения жильем отдельных категорий граждан, которые в соответствии с законодательством нуждаются в улучшении жилищных условий».

В частности, местные органы исполнительной власти и органы местного самоуправления должны будут пересмотреть квартирные очереди, вычленить из них первоочередников и составить списки граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий.

При этом дома, участвующие в программе, должны быть введены в эксплуатацию и заселены до 25 декабря т.г. А квартиры должны быть сданы с внутренней отделкой и сантехникой.