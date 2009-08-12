Квартиры получат только те льготники, кто встал на очередь до 1 января т.г.

Квартиры для передачи льготным категориям граждан через Государственное ипотечное учреждение (ГИУ) будут выделяться только тем очередникам, которые встали на очередь для получения жилья до 1 января 2009 года.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании Кабинета Министров для того, чтобы избежать злоупотреблений при формировании очередей для выделения квартир.

«Чтобы туда не включали новых пришельцев», - сказала премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО на заседании Кабмина в ходе обсуждения этого вопроса.

Кроме того, она поручила ГИУ максимально упростить процедуру по выкупу квартир.

«Упрощайте все до минимума, чтобы путь от принятия решения правительством до получения денег строителями был короткий и достаточно эффективный. И если нам нужно применить разные формы гарантий – кто может банковские поручительства, кто может сделать страховку, - сделайте инвариантную систему, чтобы она не была непосильной для строителей, иначе содержания в этой программе нет, иначе мы просто тратим время зря. Надо сделать так, чтобы доступ к этим деньгам был простой и понятный», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Обращаясь к представителям строительных компаний, присутствующим на заседании Кабмина, премьер попросила их моментально реагировать на факты попыток взяточничества со стороны чиновников в ходе выполнения программы по обеспечению жильем льготников.

«Если я услышу, что где-то какой-то чиновник от этого получил хоть какую-то копейку в качестве взятки… Уважаемые друзья, я к вам в долю не иду. Я обращаюсь ко всем строителям, которые присутствуют сейчас: не имеет значения - местная власть, государственная власть, я прошу напрямую: есть телефон Петра Николаевича (Петр КРУПКО, министр Кабинета Министров – УНИАН), есть телефон Михаила ЛЕВИНСКОГО (руководитель Секретариата КМУ – УНИАН)… Если у вас кто-то копейку будет вымогать, я должна об этом знать первой, потому что это будет уже как мародерство», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 7 августа Юлия ТИМОШЕНКО сказала, что до конца года правительство через Государственное ипотечное учреждение закупит у строительных компаний более 10 тыс. квартир для очередников-льготников.