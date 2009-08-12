Кабмин обнародовал распоряжение о выкупе квартир в 17 объектах

Кабинет министров Украины сегодня опубликовал распоряжение №929-р «О приобретении квартир для обеспечения жильем граждан, которые в соответствии с законодательством нуждаются в улучшении жилищных условий» от 5 августа т.г.

Распоряжение опубликовано на сайте Верховной Рады.

Согласно документу, правительство согласилось с предложением Министерства регионального развития и строительства о приобретении Государственным ипотечным учреждением (ГИУ) квартир на общую сумму 147 млн. 085,119 тыс. грн. в жилых домах, принятых в эксплуатацию, и на объектах незавершенного жилищного строительства со сроком сдачи в эксплуатацию не позднее 25 декабря 2009 г. при наличии соответствующей банковской гарантии для обеспечения жильем граждан, которые в соответствии с законодательством нуждаются в улучшении жилищных условий и стоят на квартирном учете.

Кабмин поручил ГИУ передать квартиры главным распорядителям бюджетных средств по распределению Министерства труда, согласованному с Министерством семьи, молодежи и спорта и Министерством финансов.

При этом главным распорядителям бюджетных средств совместно с Минфином во время уточнения показателей Государственного бюджета на 2009 год и составления проектов государственного бюджета на следующие годы необходимо предусмотреть средства для компенсации ГИУ расходов, связанных с приобретением квартир, и средства для приобретения и строительства жилья для отдельных категорий граждан, которые в соответствии с законодательством нуждаются в улучшении жилищных условий и стоят на квартирном учете.

Как сообщал УНИАН, на заседании Кабмина 5 августа было принято решение о закупке недостроенных квартир ГИУ в 17 домах в разных областях Украины для предоставления жилья очередникам-льготникам. Стоимость выкупаемых правительством 17 объектов составляет 147 млн. 85,119 тыс. грн.