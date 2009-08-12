Тимошенко: исполнительная власть оказывает сопротивление

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что исполнительная ветвь власти оказывает сопротивление в реализации правительственной программы по поддержке строительства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на заседании Кабинета министров.

«Сопротивление осуществляется в таком масштабе, что даже было наложено вето на соответствующие решения правительства. Вето, вы знаете, кто может накладывать. Находятся любые причины и препятствия, какие-то зацепки и крючкотворство исключительно для того, чтобы не дать возможности масштабно поддержать как строительную отрасль, так и людей», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер убеждена, что такие действия направлены на дискредитацию правительства. «Но мы уже умеем и знаем, как с этим бороться, у нас есть все противоядия, и мы будем их применять в нашем ежедневном режиме работы», - подчеркнула она.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, правительство намерено в течение месяца через систему государственного ипотечного учреждения выкупить объекты незавершенного жилищного строительства на сумму 2 млрд. грн.

«Мы с вами уже привыкли работать в такой агрессивной среде, которая, по сути дела, состоит из серной кислоты, но мы знаем, как этот путь нужно проходить», - заявила глава правительства.