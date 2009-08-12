Кабмин выкупит 1,6 тыс. квартир на 445 млн. грн.

Правительство выкупит 1685 недостроенных квартир у 40 строительных компаний за счет средств государственного ипотечного учреждения в размере 445 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение принято сегодня на заседании Кабинета министров.

«Сегодня, во время обсуждения, мы внесли еще пять компаний, и в целом по сегодняшнему решению правительства квартиры будут выкуплены у 40 строительных компаний», - сказал первый заместитель министра регионального развития и строительства Анатолий БЕРКУТА.

По его словам, в соответствии с сегодняшним решением Кабинета министров, будут выкуплены 1685 квартир общей площадью 113 тыс. кв. метров.

Как сообщал УНИАН, Кабмин планирует на сегодняшнем заседании утвердить 35 строительных компаний, у которых Государственное ипотечное учреждение (ГИУ) будет выкупать недостроенное жилье во всех регионах Украины.

«На сегодняшний день, если мы успешно примем решение по 35 строительным компаниям, то мы сможем выкупить для государства 1569 квартир для 1569 семей – только благодаря сегодняшнему решению правительства», - сказала премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО.

На прошлом заседании Кабмина было принято решение о закупке недостроенных квартир ГИУ в 17 домах в разных областях Украины.