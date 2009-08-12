Эксперт: себестоимость строительства в Киеве упала на 30%

Себестоимость строительства жилья в Киеве за период кризиса снизилась на 30% - до 490-560 долл./кв.м.

Об этом УНИАН сообщил главный архитектор проектной группы «Архиматика» Дмитрий ВАСИЛЬЕВ.

По его словам, если еще в конце 2008 года себестоимость строительства жилья составляла около 700-800 долл./кв.м., то сегодня она упала на 30%.

Д.ВАСИЛЬЕВ считает, что в ближайшем будущем себестоимость в новых проектах может сократиться еще на 30% - до 400-300 долл./кв.м. за счет оптимизации проектных решений (разделение строительства на очереди, сокращение этажности, уменьшение количества работ, производимых непосредственно на стройплощадке и др.).

По словам архитектора, до кризиса застройщики спешили побыстрее начать строительство и пройти стадию «П», для которой нужны конкретные расчеты по стоимости работ, поэтому в смету «забивали» показатели похожих проектов. Таким образом, застройщики выходили на строительную площадку со сметой готовой не более чем на 10%, а остальной расчет себестоимости проводили в процессе строительства, при этом неоднократно меняя свои решения относительно используемых материалов.

Сегодня гонка за «квадратными метрами» прекратилась, мы будем наблюдать уменьшение объемов и этажности, считает Д.ВАСИЛЬЕВ.

Справка УНИАН. Проектная группа «Архиматика» (Киев) была создана в 2005 году архитекторами Дмитрием Васильевым и Александром Поповым. Среди проектов группы – жилищные комплексы «Паркове місто», «Лыбидская роща» (Киев) и др.