Кабмин повысил стоимость реконструкции стадиона «Металлист»

Кабинет министров Украины утвердил поданный Харьковской областной госадминистрацией откорректированный проект реконструкции спортивного комплекса коммунального предприятия “Областной спортивный комплекс “Металлист” в г. Харькове, стоимость которой выросла на 36%.

Текст соответствующего распоряжения (от 5 августа 2009 г. №934-р) размещен на сайте Кабмина.

Общая сметная стоимость строительства - 599 млн. 453,764 тыс. грн., тогда как в прежнем проекте общая сметная стоимость была утверждена на уровне 442 млн. 157,448 тыс. грн.

Проект утвержден с такими основными технико-экономическими показателями: общее количество зрителей комплекса - 41 тыс. 339; площадь футбольного поля - 7 840,4 кв. м, беговых дорожек - 7 337 кв. м, трибун и многофункциональной пристройки к западной трибуне - 19 058,17 кв. м.

Проект разработан ООО “Институт Харьковпроект” и рекомендован к утверждению государственным предприятием “Укргосстройэкспертиза” Минрегионстроем.

При этом признано утратившим действие распоряжение Кабинета министров Украины (от 2 апреля 2009 г. №354) “Об утверждении проекта и титула строения реконструкции спортивного комплекса коммунального предприятия “Областной спортивный комплекс “Металлист”.

В прежнем проекте общее количество мест составляло 40784; площадь футбольного поля - 7686 кв. м.