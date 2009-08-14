Обманутые вкладчики «Элита-Центра» получат 31 квартиру

Обманутые вкладчики «Элита-Центра» получат от столичной власти 31 квартиру.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на и.о. заместителя председателя КГГА Владимира ГОЛОВАЧА.

В частности, по его словам, компанией «Киевгорстрой» передана 31 квартира коммунальному предприятию «Киевское инвестиционное агентство» общей площадью 2 тыс. 376 кв. м на земельном участке по проспекту Правды, 5, для обеспечения жильем пострадавших граждан от деятельности группы строительных компаний «Элита-Центр». Из них: 5 однокомнатных квартир площадью 41 кв. м; 15 двухкомнатных квартир площадью 62-73 кв. м; 11 трехкомнатных квартир площадью 90-93 кв. м.

Кроме того, по данным В.ГОЛОВАЧА, с обманутыми вкладчиками «Элита-Центра» заключены 25 предварительных договоров о переуступке права требования и возобновление права потерпевшего от деятельности группы строительных компаний «Элита-Центр» на получение жилья. В частности: 5 однокомнатных квартир площадью 41 кв. м; 15 двухкомнатных квартир площадью 62-73 кв. м; 5 трехкомнатных квартир площадью 90-93 кв. м.

Также, сказал В.ГОЛОВАЧ, еще 6 трехкомнатных квартир площадью 90-93 кв. м для передачи пострадавшим от деятельности «Элита-Центра» будут распределены в ближайшее время.

Справка УНИАН. В результате строительной аферы «Элита-Центра» в Киеве пострадали более 1,5 тыс. человек. По данным милиции, эта компания заключала с гражданами договоры о паевом участии в сооружении домов в различных районах Киева, однако строительство по этим адресам не проводила. Общая сумма присвоенных денег вкладчиков составляет около 100 млн. долл.