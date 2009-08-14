АТКУ: КГГА может устроить киевлянам холодную зиму

Задолженность Киевской городской государственной администрации (КГГА) перед «Киевенерго» в размере 1,2 млрд. грн. грозит вылиться для киевлян в прекращение подачи тепла в квартиры этой зимой.

Такое мнение высказал УНИАН председатель Ассоциации теплотехнических компаний Украины (АТКУ) Виталий ЯКОВЕНКО, комментируя признание этого долга столичной властью.

По его мнению, угрожающим выглядит не столько сама сумма, сколько прогрессия, с которой растет этот долг.

«Если треть суммы образовалась в период с 2000 по 2008 года, а две трети – только за последние полгода, это не может не настораживать. То, как киевская власть относится к проблеме погашения задолженности, дает все основания предполагать, что размер этого долга будет только увеличиваться», - подчеркнул В.ЯКОВЕНКО.

При этом глава АТКУ отметил, что долг горадминистрации вдвое превышает сумму, которую «Киевэнерго» должно ГП «Газ Украины» за энергоноситель.

«Погашение этого долга могло бы решить проблему оплаты топлива для столичных ТЕЦ и снять напряженность во взаимоотношениях между «Газом Украины» и «Киевэнерго», независимо от того, насколько активно платит по счетам население. Более того, этой суммы хватило бы на обеспечение энергоносителем тепловиков для будущего отопительного сезона, начало которого сейчас находится под угрозой. Поэтому на сегодня вся ответственность за наличие горячей воды в кранах киевлян и качественное отопление зимой столичных квартир лежит полностью на мэрии, которая сначала должна погасить все свои долги перед «Киевэнерго», а потом уже требовать платы от киевлян. Однако даже при погашении задолженности со стороны горадминистрации, крайне сложно говорить о перспективах модернизации теплоцентралей города. Киевляне в очередной раз становятся заложниками нерадивости местных и всеукраинских чиновников», - сказал В.ЯКОВЕНКО.

Как сообщал УНИАН, акционерная компания «Киевэнерго» и Киевская городская госадминистрация подписали акты о задолженности местной власти перед энергокомпанией по компенсации разницы между существующими тарифами на тепло и расходами компании на производство тепловой энергии.

Подписано два акта на общую сумму 1,239 млрд. грн. Из них - 908 млн. грн. – долг жилищно-эксплуатационных организаций и 331 млн. грн. – задолженность бюджетных и других организаций.