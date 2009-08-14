Ввод в эксплуатацию жилья упал на 43,9%

В Украине за январь-июнь т.г. ввод в эксплуатацию жилья снизился на 43,9% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года - до 2,3 млн. кв.м.

Об этом сообщает Государственный комитет статистики.

По данным Госкомстата, на сокращение объемов жилищного строительства существенно повлияло уменьшение (в 2,4 раза) объемов введенного в эксплуатацию индивидуальными застройщиками жилья, доля которого в общих объемах составляла 43,2%.

Подавляющее большинство (77,6%) жилья введено в эксплуатацию в городской местности. По сравнению с 1-м полугодием 2008 г., объемы ввода жилья в городской местности снизились на 39,3%, в сельской местности - на 55,6%.

За 1-е полугодие т.г. объемы введенного в Украине жилья уменьшились в 24 регионах страны. В то же время, увеличились объемы жилищного строительства в г. Севастополе, Черкасской области и Автономной Республике Крым.

В Госкомстате отметили, что треть общего объема жилья построена в трех регионах Украины: Киеве, Киевской и Львовской областях.

По данным ведомства, за счет средств Государственного бюджета в 1-м полугодии 2009 г. построено 15,9 тыс. кв.м общей площади жилья, что 69,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2008 г.

Доля жилья, построенного за госсредства, в январе-июне т.г. составила 0,7% общегосударственного объема (в январе-июне 2008 г. - 1,3%).

В 1-м полугодии т.г. в Украине введено в эксплуатацию 21,2 тыс. квартир, из них в городской местности – 17,7 тыс., в сельской местности – 3,5 тыс. квартир.

Средний размер квартиры, введенной в первом полугодии т.г., составил 104,9 кв.м, при этом в сельской местности – 143,5 кв.м, в городской местности – 97,3 кв.м общей площади. Среди построенных квартир преобладают двух- и трехкомнатные квартиры – соответственно 32,1% и 25,0% от общего количества.